مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال كروز، إن "التنظيم مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له"، مؤكدا على مواصلة العمل "لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التى تموّل الإرهاب"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" العربية.
وأوضح أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة فى حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.
وتضنف دول عربية عدة تنظيم "الإخوان" باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرا اعتبرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية التنظيم "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.
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