الأمم المتحدة: جائحة كورونا قد تدفع 32 مليون شخص إلى الفقر المدقع

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن فيروس كورونا قد يدفع ما يصل إلى 32 مليون شخص في الدول الأقل نموا في العالم إلى فقر مدقع.
وذكر التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، أن انخفاض مستويات الدخل وانتشار البطالة والعجز المالي المتزايد الناجم عن الوباء يمكن أن يدفع ما يصل إلى 32 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وذلك في 47 دولة تم تصنيفها على أنها من البلدان الأقل نموا.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة لإعادة بناء اقتصادات الدول الأكثر فقرا في مرحلة ما بعد الجائحة ستتأثر بشكل كبير ما لم تتحسن قدراتها الإنتاجية.
وقال الأمين العام لـ"UNCTAD" موكيسا كيتوي: "لقد ذكرنا الوباء بالحاجة الملحة لتطوير القدرات الإنتاجية في أقل البلدان نموا لتمكينها من تحقيق التحول الهيكلي وتقليل التعرض للصدمات الخارجية وبناء القدرة على الصمود".
وأوضح أن "تنمية القدرات الإنتاجية في معظم البلدان الأقل نموا كانت بطيئة للغاية بالنسبة لها للتغلب على التحديات والصدمات الإنمائية الرئيسية مثل كوفيد-19".
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