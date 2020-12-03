بومبيو يعتزم تصنيف الحوثيين اليمنيين جماعة إرهابية هذا الأسبوع.. وطلب خاص من الأمم المتحدة

كشفت مصادر أمريكية لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الخارجة الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم تصنيف جماعة الحوثيين اليمنيين جماعة إرهابية هذا الإسبوع.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، التقى رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، يوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لمناشدة الإدارة إعادة النظر في قرار تصنيف الحوثيين اليمنيين كجماعة إرهابية.

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إنه أعرب لبومبيو عن "مخاوفه البالغة" بشأن التأثير المحتمل الذي قد يتركه التصنيف على المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء حيث يعيش حوالي 70 بالمائة من سكان اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وأوضح بيزلي أنه إذا تمت إضافة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب الأمريكية، فسوف تعرقل هذه الخطوة الجمعيات الخيرية الدولية التي تقدم المساعدات إلى تلك المناطق.

وأخبرت المصادر الصحيفة الأمريكية أن التصنيف قد يأتي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وتهدف الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على الحوثيين - الذين يتلقون الدعم من إيران - للتفاوض على تسوية مع الحكومة اليمنية. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة "ذا وورلد"، "ينصب تركيزنا على دعم اتفاق سياسي شامل ينهي الصراع ويحل الوضع الإنساني المتردي"، مضيفا: "نحن نؤمن بشدة أن الحوثيين بحاجة إلى تغيير سلوكهم والتوقف عن تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ؛ وقف الاعتقال التعسفي للأشخاص ؛ وقف مهاجمة السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن ؛ والتوقف عن العمل مع الحرس الثوري الإيراني ، وهو منظمة إرهابية أجنبية". وتدرس الولايات المتحدة وقف برنامج مساعدات لليمن بقيمة 700 مليون دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت الولايات المتحدة تخفيضات كبيرة للمساعدة في دخول المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويواجه اليمنيون نقصا حادا في الغذاء وسوء التغذية وانتشار الأمراض. وفي حين أن الأمم المتحدة لم تعلن رسميا المجاعة في اليمن، إلا أن الناس يتضررون جوعًا في البلاد منذ سنوات. وفي عام 2018، نشرت منظمة أنقذوا الأطفال تقريرا قال إن ما يصل إلى 85000 طفل دون سن الخامسة ماتوا جوعًا في اليمن بين أبريل 2015 وأكتوبر 2018. وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن ما لا يقل عن 233 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الحرب في اليمن والظروف التي سببتها.

قال سكوت بول ، مسؤول السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام أمريكا: "إن التصنيف سيجعل من غير القانوني بشكل عام لأي شخص التعامل مع جماعة أنصار الله المسلحة [الحوثيين] أو الحكومة التي يسيطرون عليها في صنعاء". "واعتمادًا على كيفية تصنيفها ، قد تمنع أيضًا تقديم أي شكل من أشكال الدعم ، أي شيء صغير مثل شريحة بيتزا في التدريب." عائشة جمعان ، أميركية يمنية ، تدير مؤسسة خيرية مقرها الولايات المتحدة تعمل في بعض أكثر الأماكن التي يتعذر الوصول إليها في اليمن. قال جمعان: "لن نتمكن من إرسال أموال إلى اليمن بعد الآن لأي من عملياتنا". توزع مؤسستها الخيرية ، اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار ، سلال غذائية لآلاف الأسر المحتاجة. وأضافت: "وهؤلاء الأشخاص ، نحن فرصتهم الأخيرة". هؤلاء الناس ليس لديهم ما يأكلونه. سيعرف هؤلاء الأشخاص أن بقية العالم ، بقيادة الولايات المتحدة ، تقول إنك غير مهم ".

وسينضم الحوثيون إلى القاعدة والشباب وداعش على قائمة الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية. وبينما يشترك الحوثيون في بعض الخصائص الوحشية لهذه الجماعات المسلحة، إلا أن أعضاؤهم يساعدون أيضًا في إدارة الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الصحة والصرف الصحي والمياه والاتصالات والخدمات المصرفية لعشرات الملايين من اليمنيين.

وتسببت الحرب في اليمن في مقتل 100 ألف شخص وتركت الاقتصاد اليمني في حالة من الفوضى وأجبرت معظم سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على العيش على الغذاء والوقود والمدفوعات النقدية التي تقدمها منظمات الإغاثة الأجنبية التي تعمل في اليمن بموافقة حكومة الحوثيين.