قمة خليجية في السعودية بحضور تميم قريبا

أفادت قناة "الغد" الفضائية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه من المقرر عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريبا بحضور أمير قطر، مضيفة أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ العام 2017، لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد التقي مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال لقاء عقده الشيخ تميم بن حمد مع كوشنر والوفد المرافق بمناسبة زيارته للدوحة.

وأضافت الوكالة ان الجانبين استعرضا خلال المقابلة علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة.

فيما كشف السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق عن مفاجأة حول انتهاء الأزمة بين قطر ودول الخليج.

وقال المعلمي لـ"RT" الروسية أن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.

وأوضح المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على RT أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات".