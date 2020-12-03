ضربة إيرانية لحقول الغاز الإسرائيلية بالمتوسط.. مسؤول كبير بجيش تل أبيب يكشف مفاجأة

أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس أن مسؤول إسرائيلي كبير في جيش تل ابيب كشف عن مفاجأة حول ضربة إيرانية لحقول الغاز الإسرائيلية بالمتوسط.

وقال مسؤول كبير في وزارة الجيش الإسرائيلي، إن إيران تتطلع لمهاجمة أهداف إسرائيلية استراتيجية مثل حقول الغاز في البحر المتوسط، كعمل انتقامي من عملية اغتيال العالم النووي محسن فخر زاده في طهران منذ نحو أسبوع.

ونقلت القناة العبرية السابعة أن التقديرات تشير إلى أن إيران تسعى للرد من خلال تنفيذ هجمات يكون فيها عدد الضحايا والخسائر منخفضًا، وذلك لمنع أي فرصة للتصعيد عقب الرد.

وتشير التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله قد يكون الجهة التي ستستهدف تلك الحقول، وذلك رغم أن الحكومة اللبنانية طالبت الجميع بضبط النفس بعد الحادثة.

وتقول وكالة "رويترز" للأنباء أن قرار الرد لا زال بيد إيران.

وتزامن ذلك مع وصول سفينة حربية من طراز "ساعر6" المتطورة إلى ميناء حيفا مساء أمس، لتكون أول سفينة من بين 4 سفن ستصبح بيد البحرية الإسرائيلية.

وستزود تلك السفن بأنظمة حماية وصواريخ مختلفة من تسليح إسرائيلي، وقادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الصواريخ ومنها صواريخ كروز، وكذلك نسخة بحرية من منظومة القبة الحديدية.