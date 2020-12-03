حالة انقسام .. مستشار الغنوشي يعترف: الإخوان فشلوا في تونس

اعترف لطفي زيتون المستشار السابق لزعيم حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، راشد الغنوشي، بفشل الإسلام السياسي في بلاده.

وقال القيادي المستقيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام داخل المجتمع التونسي، مؤكدا أن الأحزاب الأنسب لحكم تونس هي "البراغماتية".

وأضاف زيتون في تصريحاته أن: "الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام في وقت ضاعت فيه مطالب الثورة بين رِكاب السياسيين".

كما أكد أن حركة النهضة التونسية فشلت في إدارة الحكم في تونس خلال الفترة الأولى بعد الثورة، بسبب الاستمرار بنفس الخط السياسي لفترة ما قبل الثورة، إضافة إلى عجزها عن الاستجابة إلى الضغوطات المطالبة بتحولها إلى حزب وطني باعتبارها الحزب الأكبر في البلاد.

وأشار إلى أن: "الإسلام السياسي في السنوات الأخيرة قبل الربيع العربي تحول إلى عامل تفرقة وانقسام في المجتمعات وفي بعض المناطق الساخنة التي كادت تتحول إلى حروب أهلية".

وأظهرت استقالة زيتون عن حركة النهضة، وجود حالة من الانقسام والخلافات الداخلية بين أوساط الإخوان المسلمين في تونس.