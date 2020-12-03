كوريا الجنوبية توقع عقد شراء لقاحات ضد فيروس كورونا مع شركة أسترازينيكا

وقعت كوريا الجنوبية صفقة مع الشركة العملاقة البريطانية السويدية أسترازينيكا لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا /كوفيد-19 / من الشركة، وفقا لما ذكره مسؤولون في السلطات الصحية اليوم الخميس.

ولم تكشف حكومة كوريا الجنوبية عن تفاصيل العقد، بما في ذلك الشروط المالية وكمية اللقاحات التي سيتم شراؤها.

وصرح مسؤول -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- "وقعت الحكومة مؤخرًا على اتفاق توريد لقاحات مع أسترازينيكا وتخطط للإعلان عن تفاصيل العقد الشامل وكمية اللقحات الأسبوع المقبل ".

وتتطلب لقاحات أسترازينيكا جرعتين من التطعيم، وكانت فعالية اللقاح تتراوح ما بين 70-90% في تجارب المرحلة الثالثة.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن قيمة الجرعة الواحدة للقاح أسترازينيكا تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات.

وظلت الحكومة تتفاوض مع شركات حول 5 أنواع من اللقحات التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية منها شركة أسترازينيكا وفايزر وجونسن أند جونسون ومودونا ونوفابيك.

يشار الى أن لقاحات أسترازينيكا تتميز برخص ثمنها، إلا أن فعاليتها أقل مقارنة مع لقحات من الشركات الأخرى كما أنها سهلة النقل تحت درجة حرارة ما بين 2-8 فوق الصفر، بينما تتطلب لقاحات فايزر الاحتفاظ بها في درجة حرارة 70 تحت الصفر.. ويمكن إنتاجها محليا حيث لشركة إس كي لعلوم الأحياء المحلية عقد للإنتاج بالوكالة موقع عليه في يوليو الماضي.

وسبق أن أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو أن الحكومة تسعى لتأمين أكثر بكثير من 30 مليون شخص، أي 60% من إجمالي السكان وخصصت 900 بليون وون (820 مليون دولار أمريكي) لشراء اللقاحات لتوسيع عدد التطعيم الى 44 مليون شخص.