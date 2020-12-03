أحدهما فنان.. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح بـ العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، في نبأ عاجل لها، بمصرع شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح شمال بغداد.
ونقا وكالة "السومرية نيوز" العرقية، عن مصدر أمني، اليوم الخميس، قوله إن "مسلحا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية اطلق النار على شخصين في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد".
وتابع المصدر الأمني: "وقد أسفر الهجوم المسلح عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر".
وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي".
وأشار المصدر إلى أن "أحد الضحايا يعمل فنانا".
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