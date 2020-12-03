انقلاب تحالف الشيطان.. تركيا تلقي القبض على 23 عضوا بالإخوان المسلمين

ألقت السلطات التركية، القبض على 23 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك عقب رفضها منح الجنسية إلى 50 عضوا بالجماعة.
وقالت مصادر إلى فضائية العربية السعودية إن السلطات التركية تحتجز هؤلاء الـ 23، وذلك عقب اكتشاف تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان.
وذكرت المصادر أنه تبين تواصل هؤلاء مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها.
كما كشفت المصادر ترتيب هؤلاء لتسفير وتدريب شباب الجماعة المتواجدين في ماليزيا وجورجيا، على استخدام استراتيجة خرطوم الأباطيل، الروسية، وكذلك اكتشاف وجود تواصل بين هؤلاء وجهات فاعلة في إيران.
وكانت السلطات التركية رفضت منح الجنسية إلى 50 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب تورطهم بالتواصل مع إيران، دون الرجوع إلى السلطات التركية.
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