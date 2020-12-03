وفاة شقيق السفير الأردني بالقاهرة

نعى السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة في تغريده عبر توتير، شقيقه والنائب الأسبق المهندس عايد العضايلة.

وغرًد العضايلة علي صفحته علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر " قائلا : غادرنا إلى دار الحق عضيدي وأخي وسندي العين والنائب الأسبق المهندس عايد، شيخ العائلة وكبيرها وقدوتها، تاركًا خلفه إرثًا وأثرًا حافلًا بسيرةٍ عطرة ومواقف وطنية وقومية صادقة. أسأل الله تعالى أن يرحمك يا أبا صايل، وأن يدخلك جناته في عليين. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت الإرادة الملكية الأردنية السامية أصدرت قرارا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

وكتب العضايلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، "شرف تمثيل بلدي وسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مهمة وطنية أعتز بها وأفخر، وأسأل الله أن يوفقنى لأدائها على أكمل وجه بما يليق بالأردن وشعبه العظيم"

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا اضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار لجلالة الملك في الديوان الملكي.

وقرّر مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرًا للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

وكان العضايلة وزيرا لشؤون الاعلام في حكومة عمر الرزاز التي استقالة بعد صدرو الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب18.

وتاليا أهم المناصب التي شغلها العضايلة بحسب موقع رئاسة الوزراء:

وزير دولة لشؤون الإعلام.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية

سفير المملكة لدى جمهورية بيلاروس.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية.

سفير المملكة لدى تركمانستان.

سفير المملكة لدى جمهورية مقدونيا.

مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير الإعلام العربي / إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.

مدير دائرة العلاقات العامة - الديوان الملكي الهاشمي