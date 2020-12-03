إسرائيل تتوقع ارتفاع حجم التجارة مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه إسرائيل وفدا من الدولة الخليجية لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني: "ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا".

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألمنيوم من البحرين.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، في 13سبتمبر، قالت إن البحرين "قد تعبر عن اهتمام بالحصول على تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية".

وجرت مراسم التوقيع في القدس بحضور وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركش هكوهين، ووزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني الشيخ زايد بن راشد الزياني، الذي يزور إسرائيل حاليًا على رأس وفد رفيع.

وأشادت هكوهين بالمجال السياحي الذي تتمتع به البحرين، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك في هذا المجال من شأنه أن يفتح مزيدًا من آفاق العمل المشترك، والتعاون في تنفيذ مشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المقبلة. كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

من جانبه قال الزياني، إن القطاع السياحي في البحرين يعد من القطاعات النشطة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة بفضل الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الحكومة، مشيرًا إلى أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبلًا في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف "إن مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي ورفده بالمقومات التي من شأنها أن تعزز من المكانة السياحة المتميزة للمملكة".

وأكد أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل يأتي في إطار إعلان تأييد السلام المبرمة بين الطرفين سيكون له بالغ الأثر في إثراء القطاع السياحي ودعمه بين البلدين.