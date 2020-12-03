28.145 حالة.. روسيا تسجل حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى كيريل دميترييف، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن اللقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا لجميع الدول بسعر موحد، مشيرا إلى أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح سيكون أقل من 10 دولارات.

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