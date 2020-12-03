إيفانكا ترامب وزوجها أمام القضاء

كشفت وثيقة جديدة عن خضوع إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، للتحقيق بتهم إساءة استخدام أموال المانحين.
ووفقا لشبكة "سي إن إن الأمريكية"، فإن إيفانكا خضعت للتحقيق الثلاثاء الماضي، من قبل محامين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، بزعم أن لجنة تنصيب ترامب عام 2017 أساءت استخدام أموال المانحين.
ورفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية بتهمة إهدار أموال المنظمة غير الربحية، حيث ينص الاتهام على دفع أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب في واشنطن خلال أسبوع تنصيب ترامب رئيسا في العام 2017.
ولذلك، تم طلب الاطلاع على سجلات إيفانكا ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وتوماس باراك جونيور، الصديق المقرب من دونالد ترامب.
يأتي ذلك مع اقتراب تسليم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المقرر لها الشهر المقبل.
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