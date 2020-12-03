انتشار واسع للشرطة العراقية بهذه المدينة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مغادرة المظاهر المسلحة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، فيما أكدت انتشار الشرطة الاتحادية فيه.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي له ، إن "الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق نص على أن تمسك القوات الاتحادية الأرض في القضاء وتفرض الأمن فيه".

وأضاف،: إن الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود تمسكان الحدود العراقية السورية، كما أن جميع المظاهر المسلحة غادرت سنجار".

وأشار اللواء الخفاجي إلى أن هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع لحزب العمال الكردستاني لتهيئة الظروف من اجل اتمام الاتفاق بين الجانبين".

وبين، أن "قيادة عمليات نينوى هي من تقوم بإدارة الملف الأمني في سنجار والمناطق الأخرى في المحافظة، وهناك تنسيقا مشتركا بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة لفرض الأمن في تلك المناطق".

يذكر أن الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق عقدا قبل أسابيع اتفاقا بشأن قضاء سنجار حيث الأغلبية الإيزيدية يقضي بمسك القوات الرسمية للأمن فيه وإنهاء وجود الجماعات المسلحة.

وكان القضاء مسيطرا عليه من قبل قوات تابعة للحشد الشعبي وأخرى لحزب العمال الكردستاني وبعض من قوات البيشمركة، ويشهد بين فترة وأخرى مناوشات وهجمات بين هذه الجماعات.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت في نبا عاجل لها، بمصرع شخص وإصابة أخر في هجوم مسلح شمال بغداد.

ونقات وكالة "السومرية نيوز" العرقية، عن مصدر امني، اليوم الخميس، قوله إن "مسلحا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية اطلق النار على شخصين في مدينة الشعلة شمال غربي بغداد".

وتابع المصدر الأمني: "وقد أسفر الهجوم المسلح عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، ونقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "أحد الضحايا يعمل فنانا".