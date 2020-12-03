بشرى سارة.. "فايزر" تعلن إتاحة كميات ضخمة من لقاح كورونا نهاية 2021

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية، ألبرت بورلا، عن ثقته الكبيرة من أنه بحلول نهاية عام 2021 ستكون هناك جرعات لقاح أكثر مما هو مطلوب لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وجاءت تصريحات "بورلا" بعد أن وافقت بريطانيا على لقاح أنتجته شركة فايزر وشريكتها الألمانية "بيونتك" في مجال التكنولوجيا الحيوية؛ وتقول الشركتان إن لقاحهما فعال بنسبة 95٪.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال الرئيس التنفيذي لفايزر، في مؤتمر افتراضي استضافته أثينا، أمس الأربعاء، "أشعر براحة شديدة أنه بحلول نهاية عام 2021 سيكون لدينا جرعات أكثر مما نحتاجه".

وأضاف: "نحن نفعل كل ما في وسعنا لزيادة القدرة التصنيعية ... ولكن التحدي هو أننا بحاجة إلى زيادتها في الأشهر القليلة المقبلة".

وأكد بورلا على أن الحكومات بحاجة إلى ضمان عدم تخفيف الإجراءات الأخرى في هذه الأثناء. وقال: "أعتقد أنه من المهم استخدام اللقاح كأداة واحدة"، مضيفًا أنه "بلا شك سيكون الأكثر فاعلية، مع تأثير دائم.

وتابع قائلا : "الوقت الذي يمكننا فيه العودة إلى الحياة الطبيعية ليس بعيدًا ، لكنه بالتأكيد ليس الآن"، مشددا على أنه ينبغي على الحكومات أن تتحرك بطريقة استراتيجية للغاية وعليها أن تستمع إلى الخبراء.

هذا وقد منحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) الموافقة على استخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ، وذلك بعد 23 يوما فقط من نشر شركة فايزر البيانات الأولى من المرحلة النهائية من التجارب السريرية. ومن المقرر طرح اللقاح الأسبوع المقبل في بريطانيا.

ويقوم المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفحص نفس بيانات تجربة لقاح فايزر، لكنهم لم يعطوا موافقتهم بعد.