نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في هجوم مسلح شمال بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر في هجوم مسلح شمال العاصمة بغداد.

وفي سياق آخر، كشفت الشرطة العراقية ومصادر طبية، أن عدد القتلى في الهجوم الذي شنه مسلحون على موقع الاحتجاج الرئيسي في بغداد، ارتفع إلى 23 وهو أكثر الحوادث دموية تضرب العاصمة منذ أسابيع.

وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن أكثر من 127 آخرين أُصيبوا بالرصاص الحي والطعن الذي استهدف المتظاهرين المناهضين للحكومة بالقرب من ميدان التحرير، ويشمل عدد القتلى ثلاثة من أفراد الشرطة.