على باباجان: أردوغان يواجه كورونا بفرض الضرائب على الشعب

جدة - نرمين السيد - شن نائب رئيس الوزراء التركى الأسبق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، على باباجان، هجوما حادا على الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته الفاشلة فى التعامل مع وباء كورونا.





وقال باباجان وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "الحكومة تواجه كورونا بفرض الضرائب على الشعب". وكانت تركيا قد سجلت أمس، ارتفاعا قياسيا فى وفيات كورونا، حيث اقترب العدد من حاجز الـ200. وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أن الوفيات اليومية بسبب كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم التاسع على التوالي، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء.

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