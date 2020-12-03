دفعت بلدية اسطنبول مبلغا طائلا لشراء مركبات صممت للاستخدام كقاذفات الصواريخ، وتم تحويلها إلى شاحنات إطفاء، لكن دون أن تتم الاستفادة منها، حسب تقرير لصحفية "زمان" المعارضة.
وحسب التقرير، فإن دوغان سوباشي، نائب رئيس بلدية اسطنبول، كشف أن هذه المركبات الحربية تم بيعها إلى بلدية اسطنبول مقابل 1.5 مليون يورو خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية إدارة البلدية.
وأوضح سوباشي، أن هذه المركبات كانت تنتظر فارغة في المرائب منذ سنوات لأنها غير مناسبة لشوارع اسطنبول.
وأضاف المسؤول، أنه عندما سأل عن سبب ارتفاع ميزانية إدارة الإطفاء في ميزانية 2021 لبلدية اسطنبول، قالت الحكومة إنها ستذهب لشراء مركبات جديدة. والسبب هو أن المركبات التي حصلت عليها لبلدية اسطنبول بمبلغ 1.5 مليون يورو غير ملائمة، وقال "هي ضخمة ولا يمكنها أن تسير بالشوارع".
وتابع سوباشي: "كانت شركة أجنبية ستبيع هذه المركبات كقاذفات صواريخ إلى دولة عربية، ولكن عندما لم تعجبهم هذه المركبات، قاموا بتغييرها إلى سيارات إطفاء وباعوها إلى بلدية اسطنبول".
وأشار شوباسي إلى أن استهلاك الوقود بهذه المركبات وتكلفة صيانها مرتفعان للغاية، لأن شركة واحدة هي من ينتجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدية اسطنبول دفعت 1,5 مليون يورو لقاذفات صواريخ رفضتها دولة عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.