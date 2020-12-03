جاءوا من أثيوبيا لـ إسرائيل.. نتنياهو وجانتس يستقبلان 316 مهاجرا من يهود الفلاشا

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الخميس أنه وصل الى اسرائيل صباح اليوم 316 مهاجرا جديدا من يهود الفلاشا الاثيوبيين، والذي هبطوا في مطار بن جوريون بمرافقة وزيرة الاستيعات والهجرة الاسرائيلية بنينا تمنو - شطا، والتي عادت الى البلاد بعد زيارة عمل الى اثيوبيا، وسيصل غدا 100 آخرين.

مئات المهاجرين الذين وصلوا اسرائيل بعد سنوات من الانتظار ، كان في استقبالهم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، اضافة الى وزير الخارجية جابي اشكنازي، وزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيس الوكالة اليهودية يستحاق هرتسوغ" ومسؤولين اخرين.

وقال نتنياهو خلال الكلمة التي القاها خلال استقبالهم انه "في الاتصالات التي اجريها مع مجلس الامن القومي الاسرائيلي والحكومة السودانية، طالبت ان يسمج لاابناء عائلات اسرائيلية الوصول الى اماكن في السودان، حيث لقي فيها اعزائهم حتفهم ونحن نتقدم في هذه الخطوات" واضاف"طالبت ايضا دفع العمل نحو اعادة ابرا منغيستو (الاسرائيلي الذي تحتجزه حماس) نحن لن نتنازل حتى اعادة جميع ابنائنا الى الوطن. عملية استيعات الجالية الاثيوبية لم تكن سهلة، لكننا كل الوقت نستخلص العبر حتى نقوم بتحسين اندماجهم في اسرائيل".

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس في كلمته أنه "يجب علينا استخلاص العبر والتأكد ان عملية الاستيعات ستكون افضل من الماضي ويجب علينا ان نرافق ونتابع المهاجرين، ويجب علينا استكمال الهجرة".

ويشار الى ان مشاركة نتنياهو مع بيني جانتس في حدث معا هي الاولى بعد تصويت "كاحوال لافان" لصالح مشروع قانون حل الكنيست الذي يعارضه نتنياهو.