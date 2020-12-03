يواجه كورونا بأموال الشعب.. علي باباجان يفضح أردوغان مجددا

جدد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، اليوم الخميس، هجومه على الرئيس رجب طيب أردوغان، موجها إليه سلسلة من الانتقادات؛ مشيرا إلى أن حكومته لا تحترم إرادة الناخبين بتعيينها وصاة على البلديات.



ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، قال باباجان إن خزينة الدولة فارغة ولا توجد أموال لصرفها في أمور المواطنين في ظروف كورونا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنفسهم فإنهم لا يتجنبون أي تبذير دون مبالاة.



وأوضح المعارض التركي أن حكومة أردوغان تواجه كورونا بفرض الضرائب على الشعب؛ وقال: "الدول المتقدمة تطالب مواطنيها بالبقاء في المنزل، وتناشدهم عدم القلق تجاه المال، بينما نحن تفرض علينا حكومتنا الضرائب".

وتابع الحليف السابق للرئيس التركي قائلا إنه لا يعرف كم عدد الطائرات التي يستخدمها أردوغان للقيام بجولاته، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم المناقصات الرسمية لرجال أعمال موالين لها ويخرجون على معايير الحياد والمنافسة المطلوبة في هذا الصدد.

وحول قيام الحكومة بتعيين وصاة على البلديات التي تفوز فيها الأحزاب المعارضة وبالأخص حزب الشعوب الديمقراطي التركي، أكد باباجان أن هذه الخطوة تدل على أن الحكومة لا تحترم إرادة وصوت الناخب.

وأضاف: "حزب أردوغان يتجه إلى فرض وصاية قضائية على البلديات التي خسرها في الانتخابات"، متسائلًا: "إذا كان الواقع ذلك فهل يمكن الحديث عن دولة القانون في تركيا؟"؛ مشددا على أن حزبه يتبنى مبدأ وضع إرادة الناخب فوق كل شيء.

ونوه باباجان إلى أن الحكومات دأبت منذ القديم استغلال القوانين كأداة تخدم مصالحها، متعهدًا بأنهم سيناضلون باستمرار ضد أولئك الذين يسعون لتقويض الأرضية الديمقراطية في البلاد.