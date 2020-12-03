موسكو: السبت فتح مراكز التطعيم ضد كورونا

أعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لسكان المدينة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من السبت المقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لسكان المدينة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق الرابع من ديسمبر.

وأشار سوبيانين إلى أن مراكز التطعيم ضد كورونا ستفتح أبوابها اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضح عمدة موسكو إلى أن أول من يحصل على اللقاح سيكون المعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين.

وأضاف أن السلطات ستوسع قائمة الفئات الاجتماعية التي يجري تسجيلها للتطعيم مع وصول دفعات جديدة من اللقاح.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا جوليكوفا، بالبدء في إجراء عملية تطعيم شاملة لجميع مواطني روسيا خلال الأسبوع المقبل.

وناقش بوتين مع جوليكوفا ورئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وتيرة إنتاج دواء فيروس كورونا وإمكانية بدء عملية التطعيم الشاملة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين في هذا الإطار: "أنا أعلم أن هناك بالفعل 2 مليون جرعة تم إنتاجها لدينا أو سيتم إنتاجها خلال الأيام المقبلة، وسيصل إنتاج سبوتنيك-5 الذي يعد أول لقاح مسجل في العالم مضاد لفيروس كورونا إلى هذا المستوى".

وأضاف: "هذا يعطينا إمكانية البدء في عملية التطعيم إن لم تكن شاملة فلتكن واسعة النطاق وبالطبع يجب أن تكون الأولوية لمجموعتين معرضتين للخطر وهم الأطباء والمعلمين".