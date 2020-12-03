14 ألفا فى يوم.. إيران تتخطى حاجز المليون إصابة بـ كورونا

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في إيران، اليوم الخميس، حاجز المليون إصابة؛ وذلك بعد تسجيل نحو 14 ألف حالة مصابة بأعراض مرض كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخمیس مليون و3 آلاف و 494 شخصا، بعد تسجيل 13922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ،كأكبر ارتفاع يومي منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية، سيما سادادت لاري أن 358 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس إلی 49 الفا و 348 شخصا.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الوباء وحتى هذه اللحظة إلى 989572 حالة، من بينهم 5828 شخصا في وضع حرج.

واضافت الصحة الإيرانية أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 699 الفا و315 شخصا لغایة الان، ولكن هناك 5824 شخصا في وضع حرج.

ومن المقرر أن يتم السماح للعديد من الشركات الإيرانية بإعادة فتح أبوابها في العاصمة طهران ، اعتبارًا من يوم السبت، حيث لم تعد المدينة في ما يسمى بـ "المنطقة الحمراء" من حيث تفشي فيروس كورونا، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وبحسب ما ورد، فإن قيود كوفيد-19 المفروضة في طهران لمدة أسبوعين وعشرات من "المناطق الحمراء" الأخرى في جميع أنحاء البلاد قد قللت من عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، والعاصمة الآن في "المنطقة البرتقالية".

ومع ذلك ، سيتم تمديد حظر السفر من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 4 صباحًا ، وسيظل عدد الموظفين في المكاتب الحكومية مقيدًا ، وستظل الاحتفالات الدينية محظورة في طهران والمناطق البرتقالية الأخرى في جميع أنحاء الولاية.