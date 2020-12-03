لحظة وصول فنان إماراتي كبير إلى إسرائيل.. فيديو وصور

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس اللقطات الأولي من وصول فنان إماراتي كبير إلى إسرائيل وذلك عقب توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

ووصل الفنان الإماراتي وليد الجاسم إلى تل أبيب في أول زيارة يقوم بها عضو من المجتمع الفني الأمير إلى دولة إسرائيل.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا للفنانة الإماراتية التي تلقتها في مطار بن جوريون ، المطربة الإسرائيلية الكانا مارسيانو.

وقدم الثنائي أغنية مشتركة في مقطع فيديو على شكل فيديو كليب بعنوان "أهلًا بيك" ، حصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب منذ صدوره نهاية سبتمبر الماضي.

وعبر الجاسم عن سعادته بحضوره بين أصدقائه وأعرب عن أمله في أن يقوم مارسيانو بزيارة مماثلة لدبي.

على العكس من ذلك ، وصف المطرب الإسرائيلي اللقاء بأنه لحظة تاريخية وغير عادية بالنسبة له. لأن الجاسم هو أول مغني إماراتية تطأ قدمها إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة ، من المتوقع أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام ، حيث يخطط الجاسم للقيام بجولة في القدس وتل أبيب والبحر الميت.

يتواجد الفنان الإسرائيلي الشهير عمر آدم في دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بدعوة أحد أفراد أسرة الحكومة الإماراتية ، وقد أقام حفلات فنية برعايته.