شارك البرلمان العربي الاجتماع المشترك الثاني بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحةالإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحاياالإرهاب والذي عقد افتراضيًا اليوم الخميس ، وبناءًا على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شارك النائب علوى الباشا ناصر عضو البرلمان العربي في هذا الاجتماع الهام، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضها.
وخلال المناقشات، ألقى النائب علوى الباشا ناصر مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أهمية التوصل إلى تشريع نموذجي موحد بما ينسجم مع مبادئ العدالة والنظام والقانون الدولي الإنساني ومصالح الدول والشعوب كافة، لاسيما وأن الإرهاب ظاهرة كارثية عابرة للحدود لا تقتصر على مجتمعات بعينها، مضيفًا أن الدول العربية تعاني كثيرًا من مشكلة ضحايا الإرهاب باعتبارها من أكثر المجتمعات التي عانت من مخاطر هذه الظاهرة.
وأشار النائب في مداخلته إلى مخاطر الدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني إلى أذرعه في المنطقة وتسليحه للميليشيات المسلحة المتطرفة واستهدافها للمدنيين الأبرياء، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الدول والمجتمعات العربية.
وأكد في ختام مداخلته على استعداد البرلمان العربي التام لدعم كل الجهود اللازمة للتوصل إلى هذا النموذج التشريعي الموحد، باعتباره خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود الدولية بشأن دعم ضحايا الإرهاب وتعويضهم وحماية حقوقهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقوق ضحايا الإرهاب على طاولة اجتماع الاتحاد البرلماني الدولى والبرلمان العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.