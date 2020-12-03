قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، الخميس، إن معدل الفقر في البلاد انخفض إلى 29.7 بالمئة، في السنة المالية 2019-2020، من 32.5 بالمئة في 2017-2018.
وأضافت هالة السعيد في بيان، أن متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية ارتفع 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
كما ارتفع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر مصر من 69.6 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام في 2019-2020، وفقا للبيان.
ونوه البيان أيضا إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 59.7 ألف جنيه في 2019-2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. بيانات تكشف انخفاض "معدل الفقر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.