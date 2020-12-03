أذربيجان: مقتل 2.783 جنديا خلال معارك قره باغ

جدة - نرمين السيد - وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وانفصلت عن أذربيجان فى حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.

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