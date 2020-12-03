إيران تسجل 13.922 إصابة بـ كورونا.. والإجمالى يتجاوز المليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل وفاة 358 شخصا جراء الفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى البلد الأكثر تضررا فى الشرق الأوسط 49348 حالة. وكانت إيران قد فرضت قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس، بما فى ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.

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