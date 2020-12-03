أول وزير خارجية عربي يهنئ المقداد بتوليه منصبه الجديد

تلقى وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد أول اتصال من وزير عربي منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي.

وأعلنت الخارجية السورية اليوم الخميس أن المقداد تلقى مكالمة هاتفية من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي هنأه بتعيينه لمنصبه الجديد و"تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".

وأكدت وزارتا خارجية سوريا وعمان أن المقداد والبوسعيدي بحثا خلال المكالمة "سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار الجانب السوري إلى أن النقاش بين الوزيرين تناول أيضا "سبل تحسين الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية ومعالجة الواقع الصعب الذي تعيشه دول المنطقة بشكل عام".

وذكر بيان الخارجية السورية أن الوزيرين وافقا على استمرار التواصل لـ"بذل الجهود المشتركة من أجل التغلب على هذه الصعوبات وحل المشاكل القائمة في المنطقة لما فيه خير الدول العربية وتقدمها في مختلف المجالات".

وكان المقداد قد ادي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في 26 نوفمبر، خلفا لوليد المعلم الذي فارق الحياة منتصف أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.