أول وزير خارجية عربي يهنئ المقداد بتوليه منصبه الجديد

تلقى وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد أول اتصال من وزير عربي منذ توليه مهام منصبه الشهر الماضي.
وأعلنت الخارجية السورية اليوم الخميس أن المقداد تلقى مكالمة هاتفية من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي هنأه بتعيينه لمنصبه الجديد و"تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة".
وأكدت وزارتا خارجية سوريا وعمان أن المقداد والبوسعيدي بحثا خلال المكالمة "سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشار الجانب السوري إلى أن النقاش بين الوزيرين تناول أيضا "سبل تحسين الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية ومعالجة الواقع الصعب الذي تعيشه دول المنطقة بشكل عام".
وذكر بيان الخارجية السورية أن الوزيرين وافقا على استمرار التواصل لـ"بذل الجهود المشتركة من أجل التغلب على هذه الصعوبات وحل المشاكل القائمة في المنطقة لما فيه خير الدول العربية وتقدمها في مختلف المجالات".
وكان المقداد قد ادي اليمين الدستورية وزيرا للخارجية في 26 نوفمبر، خلفا لوليد المعلم الذي فارق الحياة منتصف أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.
كما أصدر الرئيس السوري قرارا بتعيين السفير بسام الصباغ مندوبا دائم لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وشمل المرسوم الرئاسي قرارا بتعيين الدكتور بشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.
وتوفي وزير الخارجية السوري السابق وليد المعلم الأسبوع الماضي عن عمر 79 عامًا.
فيصل المقداد، هو سياسي ودبلوماسي سوري، من مواليد قرية غصم التابعة لمحافظة درعا عام 1954، وهو متزوج ولديه ولد وابنتان، وتعرّض والده عام 2013 لاختطاف على يد مسلحين في درعا، قبل أن تتم عملية تبادل خرج بموجبها بعد خطفه بحوالي شهر.
وحاز الوزير الجديد على إجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1978، كما نال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ عام 1993.
كما انتقل الدكتور المقداد عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة، حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل سوريا في العديد من المؤتمرات الدولية.
وترأّس فيصل المقداد عدة جلسات لمجلس الأمن كما حلَّ نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأَّس عددًا من اجتماعاتها.
كما عُيّن سفيرًا لدمشق ومندوبًا دائمًا لها في الأُمم المتحدة عام 2003، ثم شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الوزير وليد المعلم.
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