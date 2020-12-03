وسط مناورات للجيش الإسرائيلي.. طائرة تجسس لحزب الله تتسلل إلى تل أبيب

ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الخميس أن الاعلام الحربي التابع لحزب الله أكد ان طائرة مسيرة حلقت فوق منطقة الجليل فى إسرائيل وعادت إلى لبنان.

وأفادت تقارير لبنانية اليوم، أن طائرة تجسس مسيرة تابعة لحزب الله تمكنت من التسلل من داخل الأراضي اللبنانية الى إسرائيل في اليوم الثاني من مناورات عسكرية اجراها الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل والتي أطلق عليها "السهم القاتل".

واعلن الإعلام الحربي اللبناني التابع لحزب الله ان "الطائرة حلقت فوق منطقة الجليل وتمكنت من العودة الى لبنان بدون ان تكتشفها الرادارات الإسرائيلية"، قناة المنار التابعة لحزب الله أعلنت انها ستقوم غدا بنشر شريط فيديو قامت هذه الطائرة بالتقاطه

وبحسب ما ورد في بيان الاعلام الحربي ان "المناورات العسكرية ركزت على منع تسلل الطائرات المسيرة".

وتصاعد التوتر على الحدود بين اسرائيل ولبنان بعدما توعد حزب الله الانتقام لاحد عناصره، الذي قتل قبل اشهر في غارة منسوبة الى إسرائيل في سوريا.

وفي نهاية شهر اكتوبر الماضي، نفذ الجيش الاسرائيلي مناورات عسكرية اطلق عليها "السهم القاتل" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتي تحاكي وجود صراع في المنطقة.

وصممت المناورات العسكرية لوضع استراتيجية ترتكز على شبكة وتجميع قدرات عسكرية من وحدات مختلفة، القوات البرية، القوات الجوية والعناصر السيبريانية بهدف القضاء على الأهداف المعادية بسرعة.