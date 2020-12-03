الوضع سيئ للغاية.. ظريف: إدارة ترامب مارقة والعقوبات والحرب الأمريكية جريمة إنسانية

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اليوم الخميس، على أن طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي، داعيا الولايات المتحدة إلى الالتزام بكل بنود الاتفاق.

وحث ظريف واشنطن إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل.

وشدد على أنه "في حال التزام الأوروبيين والأميركيين بخطة العمل المشتركة سنفي بالتزاماتنا في الاتفاق النووي، لذا على واشنطن الإيفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي دون شروط وعليها إظهار نيتها الصادقة".

ووصف الوزير الإيراني إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ "الإدارة المارقة" حيث انتهكت واشنطن قرارات مجلس الأمن.

وحول العقوبات الأمريكية، وصفها ظريف بانها جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها، قائلا: "شعبنا يموت جراء ​فيروس كورونا​ بسبب العقوبات والحرب الأمريكية علينا"، مضيفا ان الموجة الثالثة ضربت إيران والوضع سيء للغاية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد طهران للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال ظريف "إسرائيل ارتكبت أعمالا عدائية ضدنا وآخرها اغتيال ​العالم​ النووي محسن فخري زاده".