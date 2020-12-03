رسميا.. انتقال ملكية ميناء أنطاليا التركي إلى قطر

انتقلت ملكية ميناء أنطاليا التركي إلى شركة QTerminal القطرية، اليوم الخميس، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه ببيع الميناء إلى الجانب القطري.

وكانت الشركة القطرية، قد اشترت ميناء أنطاليا التركي بقيمة 140 مليون دولار، من شركة Global Ports Holding، التي كانت تدير الميناء.

وأعلنت شركة جلوبال بورتس هولدنج، بيع حقوق إدارة ميناء أنطاليا إلى الشركة القطرية، وذلك بهدف سداد جزء من سندات يوروبوند التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار وستقوم بسدادها في نوفمبر من عام 2021 القادم.

يأتي ذلك عقب يومين فقط من الموافقة على بيع 10% من أسهم بورصة اسطنبول إلى قطر، في محاولة لتمويل الاقتصاد التركي المنهار.

واتهم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالخيانة.

وقال داود أوغلو في تسجيل له، إن أردوغان خان الأمانة وذلك عقب بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار، حيث طالبه بالعودة إلى رشده.

وأضاف داود أوغلو وفق ما نقلته صحيفة زمان: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وتابع: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، وقال لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة. فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون".

وفي اتهام واضح لأردوغان بالخيانة صرح قائلا: "يا خاين، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليها، أليس كذلك؟".