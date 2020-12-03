برقيتان من سلطان عمان للسعودية وفرنسا.. تفاصيل

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث السلطان هيثم برقية مماثلة، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان محملة بكلمات المواساة فى فقيدهم.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة الرياض.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يُصلى عليها اليوم، الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.