أمريكا وتركيا وتونس.. ضربات موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

تلقت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، اليوم الخميس، ضربات موجعة في العديد من الدول حول العالم، من الولايات المتحدة مرورا إلى تركيا ووصولا إلى تونس.



البداية من الولايات المتحدة، حيث أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إعداد مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.



وكتب إينهوف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجماعة ومنذ تأسيسها في مصر تسعى والمرتبطين بها للدعوة والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود والفرق الأخرى من المسلمين".

من جانب آخر، قال السيناتور تيد كروز، في تغريدة عبر "تويتر"، إن زملاءه إينهوف، وبات روبرتس، ورون جونسونن قدموا مشروع القانون للمضي قدما في معركة الولايات المتحدة مع التطرف.



وبالانتقال إلى تركيا، ألقت السلطات التركية، القبض على 23 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك عقب رفضها منح الجنسية إلى 50 عضوا بالجماعة.



وقالت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، إن السلطات التركية تحتجز هؤلاء الـ 23، وذلك عقب اكتشاف تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان.



ومن تونس، اعترف لطفي زيتون، المستشار السابق لزعيم حركة النهضة التونسية، إخوان تونس، راشد الغنوشي، بفشل الإسلام السياسي في بلاده.

وقال القيادي المستقيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام داخل المجتمع التونسي، مؤكدا أن الأحزاب الأنسب لحكم تونس هي "البراغماتية".



وأضاف زيتون في تصريحاته أن: "الإسلام السياسي تسبب في حالة انقسام في وقت ضاعت فيه مطالب الثورة بين رِكاب السياسيين".