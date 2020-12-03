تفاصيل لقاء سفير العراق في القاهرة مع رئيس هيئة الاستثمار المصري

التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري، اليوم الخميس بمقر الهيئة

وأبدى السفير د. أحمد نايف الدليمي تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، حيث إن العراق قد تعافى تمامًا الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيرًا الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بيَّن أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية ، مؤكدًا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق.

هذا وأعرب السفير الدليمي عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الاستثمار، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة، إذ أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان بعدها، الخطط والآليات القادمة في إطار اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، التي عُقدت في بغداد الشهر الفائت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الإطار، أشار المستشار عبدالوهاب، الى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ ما تمخض من اتفاقيات مثمرة، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لافتًا إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة خصوصًا في ضوء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمان وذلك في أغسطس الماضي، مُنوهًا الى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بمجال الاستثمار.

ونقل السفير الدليمي في لقاءه بالمستشار عبدالوهاب، تحيّات وتقدير رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، سها داود نجار، وتمنياتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والإزهار.