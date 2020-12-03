وزير الدفاع الكويتي يجتمع بكبار قيادة الجيش

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بمقر الوزارة صباح اليوم اجتماعا ضم عددًا من كبار قادة الجيش ، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.

وقد هنأ وزير الدفاع خلال الاجتماع القادة العسكريين على نيلهم لثقة القيادة العسكرية وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، كما دعاهم إلى العمل والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينهم لتحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة، وبذل كافة الجهود التي تسهم في تعزيز قدرات وحدات الجيش الكويتي

كما ناشد وزير الدفاع الكويتي الجميع بضرورة الارتقاء بمستوى أدائها ، ودعم وتعزيز دور التدريب والـتأهيل لمنتسبيها والوصول بهم للمراتب المطلوبة من الجاهزية والاستعداد بالإضافة إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط العسكري داخل الوحدات ، وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه مسيرة العمل فيها .

كما قلد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بوزارة الدفاع صباح اليوم ، كوكبةً جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطًا بالجيش الكويتي .

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق ، قد أعلنت أن القوة البحرية ستقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية

وكان التدريب تم في (ميدان الرماية البحري) من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء.

وافادت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بـ(الدفاع) في بيان صحفي بأن ميدان الرماية الذي نُفذت فيه التدريبات يقع على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه الى عدم الاقتراب من ميدان الرماية البحري المذكور طوال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.