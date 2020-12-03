فلسطين تعلن تسجيل 4 وفيات و827 إصابة بــ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 حالات وفاة و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2575 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الفلسطينية، في تقريرها اليومي، أنه تم رصد تعافي 502 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

ونوهت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 23023 إصابة بينها 10321 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 12580 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 122 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 333 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 140 حالة.