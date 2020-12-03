نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تطرد 66 أجنبيا بشبهة التطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طردت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، 66 أجنبيا من أراضيها، خلال شهر ونصف الشهر الماضي، بعد الاشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة.

ونقلت محطة RTL، عن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين، قوله: "تم طرد 66 شخصا من فرنسا حتى الآن، ويوجد 50 شخصا في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: "تبقى عملية الترحيل معقدة لأن "فرنسا أغلقت الاتصالات الجوية مع عدد من الدول، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد".

وتابع أن "السلطات ستباشر بعد ظهر اليوم، بتنفيذ إجراءات فرض الرقابة على 76 مسجدا، حيث تعتقد أنه يتم هناك الترويج لأفكار إسلامية متطرفة".

وقد أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، في منتصف أكتوبر، بأن السلطات تراقب أكثر من 4000 أجنبي مشتبه بتطرفهم، وتستعد لطرد 231 منهم من البلاد.