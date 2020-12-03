ليبيا: التصويت بعد قليل على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر ليبية، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن التصويت على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة سيبدأ بعد قليل.

وقد رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس في السابع من نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، توصل الحوار الليبى - الليبى، الذى جمع بين طرفى النزاع، إلى اتفاق شامل حول معايير تولى المناصب السيادية، بهدف توحيدها، بحسب البيان الختامى للاجتماع.

ويتمحور الخلاف بشأن المناصب السيادية، التى جرى الاتفاق على معاييرها وآلياتها، حول تعيين حاكم المصرف المركزى الليبى، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وقائد القوات المسلحة، بحسب وسائل إعلام ليبية.

واتفق طرفا النزاع، خلال حوارهما فى مدينة بوزنيقة المغربية، على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالى، لاستكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه.