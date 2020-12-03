3 رحلات جوية من إسرائيل إلى دبي | تفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن انطلاق 3 رحلات جوية من إسرائيل لدبي غدًا. وكتب نتنياهو: "غدا ثلاث رحلات جوية إسرائيلية من مطار بن جوريون في إسرائيل إلى دبي". وأوضح نتنياهو أن الثلاث رحلات الجوية ستكون لشركات الطيران الإسرائيلية "العال - اركيا - اسراير". واختتم نتنياهو عبر تويتر "الطائرات ممتلئة تماما هكذا يكون السلام مقابل السلام".

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