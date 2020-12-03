تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم، الخميس، عن رصد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء عدة مدن لبنانية، على مستوى متوسط من الارتفاع.
وقالت الوكالة إنه تم رصد تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل على علو متوسط.
ومن ناحية أخرى، أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، أن إسرائيل عززت أسطولها البحري بـ شيلد أكثر السفن الحربية تطورًا، وذلك عقب اغتيال عالم النووي الإيراني فخري زاده.
وتسلمت إسرائيل أكثر سفنها الحربية تطورا ووصفت السفينة "شيلد" ألمانية الصنع بأنها حصن أمان لمنصات الغاز في البحر المتوسط، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر مع طهران بسبب اغتيال عالم نووي إيراني كبير.
والسفينة "شيلد" من طراز ساعر-6 ورست في ميناء حيفا ومن المقرر وصول ثلاث سفن من نفس الطراز العام المقبل ليرتفع عدد سفن الصواريخ التي تنشرها البحرية الإسرائيلية إلى 15 سفينة.
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