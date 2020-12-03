الشرطة البريطانية تعلن التعامل مع حادث خطير

أعلنت السلطات الإنجليزية، اليوم الخميس، التعامل مع انفجار ضخم في مستودع بمنطقة أفونماوث بالقرب من بريستول جنوب غرب البلاد.

وقالت خدمة الطوارئ البريطانية وفق ما نقلته سكاي نيوز إنها تتعامل مع حادث خطير في البلاد.

وأظهرت صور من مكان الحادث تواجد سيارات الشرطة، وسيارات الإطفاء، وطائرة هليكوبتر وسط محاولات للسيطرة على الوضع، وسط أنباء عن سقوط مصابين.

فيما كشف شاهد عيان إلى سكاي نيوز عن تواجد طائرة هليكوبتر "تبحث عن مفقودين"، كما أغلقت الشرطة طريقا بالقرب من المكان يعتقد أنه جزء من مركز نفايات.

وأضاف: "سمعت الصوت ، فأنا أعمل بجانب المبنى في مستودع آخر. بعد عشر دقائق رأيت المروحية قادمة والشرطة".