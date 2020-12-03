الإمارات تعيد فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.. غدا

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات الإماراتية، اليوم الخميس، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بداية من غد، الموافق الرابع من ديسمبر، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة إنه تقرر السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مشرة إلى أن مدة الخطبة مع الصلاة لن تزيد على 10 دقائق.

وطالبت الهيئة من الجميع ضرورة ارتداء الكمامة إحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تجنب حضور كبار المواطنين والمقيمين والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة ومن يعاني الأمراض التنفسية، وكل من يعاني ضعف المناعة.

وأضافت أنه تقرر استمرار غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات، ومن ثم ضرورة الوضوء في البيت.