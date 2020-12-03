الجيش الإسرائيلي يعين رئيسًا جديدا للإدارة المدنية

صدق وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس اليوم، الخميس، على توصية تقضي بتعيين فارس عطيلة، في منصب رئيس ما تسمى الإدارة المدنية.

وذكرت المواقع العبرية أن عطيلة الذي تمت ترقيته لرتبة عميد تولى عدة مناصب في "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية ومن بينها مسئول الارتباط إلاسرائيلي في غزة خلال عملية الحرب على غزة المعروفة "الجرف الصامد".

وسيدخل التعيين حيز التنفيذ خلال الأشهر القريبة.

في سياق منفصل، أفادت القناة السابعة العبرية، بوصول أول سفينة حربية من طراز "ساعر 6"، إلى ميناء حيفا، حيث إنها السفينة الأولى من بين 4 سفن مماثلة عملت إسرائيل على شرائها من ألمانيا.

ووفقا للقناة، سيتم تسليح السفينة خلال الأشهر القادمة بأنظمة دفاعية محلية، لتصبح جاهزة للاستخدام.

هذا وترى جهات عسكرية إسرائيلية أن السفينة من شأنها تعزيز قدرة إسرائيل على تشكيل مركزية لمواردها الاقتصادية في سواحل المتوسط، حيث تعتبر السفينة من أعلى طراز السفن الحربية.

وكان في حفل استقبالها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وكبار الضباط، بينما تغيب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، ووزير جيشه بيني جانتس.

ووصلت السفينة على متنها طاقم إسرائيلي استلم السفينة سواحل ألمانيا في الحادي عشر من الشهر الماضي، حتى وصل فيها إلى حيفا هذا المساء.

خلال حفل استقبال السفينة، قال رئيس الأركان كوخافي "إن هذا حدث مهم للذراع البحرية للجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنها من أكثر السفن الحربية تقدمًا في العالم، وستعطي الجيش قفزة على ضمان قوته البحرية في مختلف الساحات.