مصطفى مدبولي يبحث آخر المستجدات الإقليمية مع نظيره الكويتي

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، سلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد؛ رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وذكر شكري، في تصريحات صحفية على هامش زيارته الرسمية إلى الكويت، أن الرسالة التي سلمها للأمير تضمنت تقدير الرئيس السيسى وأطيب تمنياته له بمناسبة توليه مقاليد الحكم وأن يكون عهده ميمونا ومليئا بالإنجاز والعمل المشترك والتنسيق الوثيق بين البلدين.

وأضاف: "تلمست من خلال هذه الزيارة وجود إرادة سياسية قوية لدى دولة الكويت لتعزيز علاقاتها مع مصر والتضامن والتعاون والعمل المشترك في الإطار العربي والدولي وأن يظل التوافق في الرؤى فيما بيننا هو السمة السائدة وأن تتم صياغة مجالات تعاون جديدة والعمل على تفعيل كل أطر التعاون القائمة والعمل على إيجاد مجالات جديدة تصب في إطار مصلحة البلدين".

وتابع: "نحن أمام مرحلة جديدة تحتاج إلى استمرار التواصل على جميع المستويات لتبادل وجهات النظر والتنسيق الدائم بما يؤدي إلى رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وترسيخ القواعد والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين".

وردا على سؤال عن وجود شوائب تعكر صفو العلاقات المصرية الكويتية، شدد شكري على أن العلاقات الثنائية متميزة دائما وتتسم بالقوة والمتانة وتخلو من الشوائب، وما حدث لا يعدو كونه تجاوزات فردية واصطيادا في الماء العكر لإشاعة أجواء لا تتسق ولا تعبر عن حقيقة متانة العلاقات وقوتها.

وأضاف أن هناك دائما عملا من الحكومتين على تصويب مثل هذه التجاوزات واحتوائها والتعامل معها بكل جدية وفعالية، لافتا إلى أن هذه التجاوزات الفردية غير الملائمة لم يكن لها إطلاقا أي تأثير على متانة العلاقات بين البلدين.

وأكد أنه يجب رصد التجاوزات حتى لا يتم توظيفها من جهات تحاول بث الفرقة وتجعلها عبئا على العلاقات بشكل مفتعل، لذا هناك شفافية كاملة وتواصل مستمر على مستوى السفارتين ووزارتي الخارجية لوضع الأمور في الإطار الصحيح والتصدي لأي محاولة من ذلك القبيل.

وذكر شكري أنه أطلع القيادة الكويتية على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة والمفاوضات المضنية في الفترة الماضية والتعثر الذي تتسم به وعدم القدرة حتى الآن على التوصل لتوافق واتفاق لملء وتشغيل السد في إطار مسار التفاوض القائم من خلال آليات الاتحاد الأفريقي.

وثمن موقف الكويت في المحافظة على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وتقديرها لما أبدته مصر من مرونة واستعداد للتفاوض والعمل على التوصل إلى اتفاق بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابع: "دائما ما وجدنا دعما للموقف المصري لدى القيادة الكويتية واستعدادا لمؤازرة هذا الموقف وإيجاد الوسائل التي يكون لها تأثير لإقناع الشركاء في إثيوبيا بأهمية التوافق وبناء علاقات من الثقة، وسوف نستمر في التنسيق والتعاون مع أشقائنا في الكويت للدفاع عن المصالح المصرية وهي عربية في الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان".

وأشار إلى تأكيد الرئيس السيسي دائما بأن الأمن القومي للخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعكس الصحيح «وبأننا بالتضامن العربي نستطيع أن نسير قدما في تحقيق الاستقرار والتنمية وطموحات شعوبنا في الازدهار والاستقرار».

وعن فتح الأجواء وعودة الرحلات بين الكويت ومصر، قال شكري: "تطرقنا إلى كل الآثار المترتبة على جائحة كورونا وكيفية التعامل مع هذا التحدي وكيفية احتواء الوباء والاحترام لكل الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين وهي مسئولية الحكومات وفق رؤيتها وخبرتها".

وأضاف: "هناك اهتمام بالتواصل المباشر بين مصر والكويت لوجود حركة كثيفة بين البلدين وقطاع الأعمال والتبادل، إضافة إلى وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت ولا ننسى كذلك أن الإجراءات الكويتية بهذا الشأن ليست قاصرة على مصر بل ممتدة إلى عدد كبير من الدول".

وأكد أن كل دولة لها اعتباراتها، وتابع: "نحن نحترم كل الإجراءات الكويتية بما يوفر الحماية ويطمئن مواطنيها، وسنظل على تواصل لتحديد التوقيت الملائم للطرفين لاستئناف الطيران المباشر".