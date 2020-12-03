في ظل أزمة مالية كبيرة.. الرئيس اللبناني يوقع قانونا لتعويض وصرف معاشات لضحايا انفجار مرفأ بيروت

وقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، قانونا يهدف إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون القانون رقم ١٩٦ الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين اصيبوا منهم بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية.

ووفقا للقانون، يعتبر الأشخاص المدنيون الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت الحاصل بتاريخ 4 أغسطس 2020 شهداء في الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد اثناء تأدية الواجب وتسري عليه الاحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.

كما يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة كاملة او جزئية من جراء الانفجار المذكور مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعينات والحقوق والاعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية؛ حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي 4 أغسطس الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية، انفجارا هائلا في المرفأ خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.