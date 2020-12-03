البحرين تبدي استعدادها لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، اليوم، الخميس، إن واردات البحرين من إسرائيل لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك المنتجة في مستوطنات بالأراضي المحتلة وفقاص لوكالة "رويترز" للأنباء.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة، لكن وزير التجارة البحريني أبدى انفتاح المملكة على استيراد منتجات المستوطنات.
وصرح الزياني لرويترز أثناء زيارة لإسرائيل على رأس وفد بحريني بالقول: إن "البحرين ستعامل المنتجات الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها".
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