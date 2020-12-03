نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تسجل قفزة قياسية بإصابات بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في فلسطين، تسجيل 2738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، فيما طالب الرئيس محمود عباس المواطنين بوضع الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 19 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، 827.

وبحسب قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس ظهور الجائحة في مارس الماضي، 106333 إصابة بينها 874 وفاة.



