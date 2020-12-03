2.760 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل 2760 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فى أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ تفشى الوباء فى الولايات المتحدة.





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