قلق في طرابلس الليبية من الألغام

لا يزال الوضع غير مستقر في الشارع الليبي وتحديدا في العاصمة طرابلس بسبب الانقسامات الكثيرة بين المسئولين هناك، وحسبما ذكرت التقارير الليبية من خلال الوسائل الإعلامية هناك تناولت وكالة الأنباء وصحيفتا "الفجر الجديد" و"الساعة ٢٤"، الأحداث التي وقعت مؤخرا وتحديدا في 2 ديسمبر، حيث تم تفجير وحدة هندسية تابعة لحكومة الوفاق وهو جزء من حملة إعلامية حول إزالة الألغام في طرابلس.

وذكرت التقارير أن هناك اتصالات تمت بين مقاتلين من مختلف وحدات طرابلس، وأن جزءًا كبيرًا من الألغام التي يتم اكتشافها الآن في طرابلس قد تم زرعها بالفعل لوقف تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما أفردت التقارير تصريحات مقاتلي الوفاق الذين تمت مقابلتهم، عما حدث في طرابلس قبل نصف عام، معترفين بأنهم شاركوا في زرع الألغام في المناطق السكنية في طرابلس.

وأشار الخبراء طبقا للتقارير الواردة إلى وجود العديد من الألغام في طرابلس بمناطق لم تحتلها وحدات الجيش الوطني الليبي.

وتحدث المقاتلون عن زرع ألغام في هذه منطقة أبو سليم، حيث من الواضح أنها تم تركيبها من أجل منع تقدم وحدات الجيش الوطني الليبي إلى عمق طرابلس.

وقال مقاتل من لواء أبو سليم، إن جزءا كبيرا من الألغام مزروع في المنطقة، حيث تم وضع عدد كبير من الألغام المضادة للأفراد في محيط طرابلس.

ويعترف مقاتلون بأنهم زرعوا ألغامًا بأنفسهم لمنع تقدم الجيش الوطني الليبي بمجرد أن غادر مواقعه في طرابلس".

فيما زعم مسلح من الكتيبة 166 ثوار طرابلس إن "تلغيم التجمعات السكنية هو أسلوب نموذجي قاموا بجلبه الروس معهم إلينا".

ومن جانبها، استغلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" ذلك، وحملت مسؤولية التفجيرات في طرابلس من مرتزقة سوريين تنقلهم أنقرة إلى ليبيا إلى مرتزقة أجانب، وهذا يثبت أن وكالة الأناضول تبث بيانات ملفقة لمحو صورة الانتهاكات التي يقوم بها أنقرة بالبلاد.