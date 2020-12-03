مقتل 14 شخصًا وإصابة 45 آخرين في انفجار بأفغانستان

قال حاكم اقليم باكتيا حليم فاداي، اليوم الخميس، إن انفجارا ضرب الساحة المركزية في بلدة جارديز الافغانية.

وفي أواخر نوفمبر، أسفر انفجاران في إقليم باميان بوسط أفغانستان عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 45 آخرين. ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرات في ذلك الوقت، ونفت طالبان أي تورط لها.

ولم ترد تفاصيل عن الضحايا حتى الان.